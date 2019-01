Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





O grupo ‘Samba de Dom’ esteve em Votuporanga na tarde desta segunda-feira e participou de uma entrevista nos estúdios da rádio Cidade FM. Durante o bate-papo descontraído, os artistas falaram um pouco sobre a carreira e o novo trabalho da banda.

Vindo da zona leste de São Paulo, o ‘Samba de Dom’ surgiu em 2010 e é formado por Tiago Fox, Giovanni Ovidio, Jonathan Alves e Fabinho Sa. Segundo os artistas, a ideia de seguir no ramo musical juntos veio de um encontro em uma roda de samba. “Foi em uma roda de samba, na verdade, nós nos conhecíamos de outros tempos, de outros carnavais. Já fazíamos alguns trabalhos, trombávamos nos palcos e de lá pra cá, a gente veio modelando até chegarmos nessa formação”, contaram.

Além de cantores, o repertório do grupo conta com composições próprias e de parceiros. “Uma parte do repertório são músicas minhas. Autoral e da nossa galera, as músicas que não foram nossas composições são de amigos próximos, de artistas regionais”, falou.

As principais influências do grupo são nada mais nada menos que dos grandes nomes da música brasileira, tais como Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Exaltasamba, Partido em Cinco, Jorge Bem Jor, Djavan entre vários outros.

O grupo lançou recentemente o novo trabalho, intitulado ‘Por Mais Amor’. A gravação do DVD aconteceu na zona leste de São Paulo. “Fizemos uma roda de samba em um palco 360, um pub pequeno, a galera toda em volta e deu exatamente este clima de roda de samba”, falaram.

A obra conta com várias participações, que tem como parte do seu repertório as músicas ‘Perigo’, ‘Amor e Fogo’, ‘Cansei’ e ‘Por Mais Amor’, faixa título do DVD, e ‘Dona do meu Coração’, eleita o carro chefe desse trabalho.