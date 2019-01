O sorteio foi realizado na manhã deste sábado, na Praça Cívica em frente a Concha Acústica da cidade

publicado em 05/01/2019

Os prêmios sorteados na manhã deste sábado serão entregues no dia 16 de janeiro, no auditório da ACV (Foto: A Cidade)

Da redação

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou na manhã deste sábado o sorteio da campanha ‘Natal em família’, na Praça Cívica em frente a Concha Acústica da cidade. O evento contou com a participação de autoridades locais e da população.

A ação, que começou no dia 26 de novembro e terminou no dia 31 de dezembro de 2018, sorteou um carro 0 km e uma televisão 4K de 40 polegadas, além de 10 vales-compras no valor de R$300 cada.

Durante a premiação, foram entregues os vales-compras aos ganhadores do sorteio realizado no dia 20 de dezembro. Todos os contemplados são moradores de Votuporanga, assim como os vencedores dos prêmios principais divulgados nesta manhã.

A vencedora da TV de 40 polegadas foi a Josi de O. Andrade, moradora do bairro Pozzobon, em Votuporanga e consumidora do posto de combustíveis do Vilar. Já a sortuda que ganhou o veículo foi a Lourdes Peres, que também é moradora da cidade e cliente do Supermercado Santa Cruz.

O carro e a TV serão entregues para as ganhadoras no dia 16 de janeiro, no auditório da Associação Comercial. No total, foram aproximadamente 400 mil cupons distribuídos aos consumidores de Votuporanga e região.

Os ganhadores dos vales-compras são: Antônio Aparecido – Supermercado Porecatu; Claudionor de Deus Gonçalves – Supermercado Porecatu; Danúbia Domingos Borges – Lojas Longo; Iraci de Oliveira Francisco – Jair Jóias; Jair Rodrigues – Supermercado Santa Cruz; João Braz de Abreu – Posto Vilar; Mariele Aparecida C. Ferreira – Lojas Longo; Nilton César Santiago – Supermercado Santa Cruz; Sandra Mariza Lançoni de Souza – B&A Joalheria; Sirlei Biork de Carvalho – Posto Vilar.

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, comemorou o sucesso da tradicional campanha realizada pela entidade. “Encerrou a campanha com muito sucesso, tudo aquilo que a gente tinha planejado foi até além do que tínhamos pensado. Foi boa as vendas, bastante pessoas procurando nosso comércio para fazer as compras e também ficamos muitos satisfeitos porque todos os prêmios deste ano saíram para Votuporanga”, falou ao jornal A Cidade.

“A gente já entregou os 10 vales-compras, que este valor também será consumido nas lojas que participaram da campanha, então a gente fica muito feliz e com a sensação de missão cumprida”, finalizou.