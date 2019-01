A equipe de futsal livre da cidade venceu o jogo por 3 a 0 na última quinta-feira (03/01)

publicado em 07/01/2019

A equipe de futsal livre da cidade enfrenta a equipe de Pereira Barreto, nesta segunda-feira (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de futsal livre, da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, venceu por 3 a 0 a equipe de Auriflama, na última quinta-feira (03/01), em General Salgado, pela Copa Regional de General Salgado.

A equipe votuporanguense venceu com os atletas Rafael, Igor, Léo, Iago e Felipe, sendo que no decorrer do jogo entraram Caio, Tatinha, Wilha e Marcelo. Os atletas Wilha e Igor foram os responsáveis pelos três gols marcados pela equipe da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, sendo dois de Wilha e um de Igor.