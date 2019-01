Érika Chausson

Por volta das 14h30 desta quarta-feira (30) foi encontrado o corpo de Odair Aparecido Henrique, 49 anos, próximo ao rio São João do Marinho, em Cardoso. O homem estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu com sua motocicleta pela manhã.

Segundo informações dos familiares, ele teria discutido com a esposa e ela disse que sairia da residência. No entanto, para evitar que a mulher fosse embora, na manhã de sábado, por volta das 8h30, Odair disse que iria sair de casa para dar um tempo e depois retornava.

Ainda de acordo com os familiares, o homem teria abastecido seu veículo em um posto de combustível de Votuporanga e seguido sentido a rodovia. A última informação que receberam, era que ele teria sido visto no trevo de Cardoso, também, a última vez que ele teria visualizado suas redes sociais, por volta das 9h30.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, uma equipe de policiais de Cardoso estava realizando buscas pelo homem, quando localizaram o veículo próximo de uma mata. Rapidamente acionaram o Bombeiros, que se deslocaram pelo local.

O corpo de Odair Aparecido Henrique foi encontrado na mata com uma corda do pescoço. A suspeita é de suicídio. Odair, que residia no bairro Santa Felícia, trabalhava no Frango Rico e deixou a esposa Lívia Rocha, um filho de 22 anos e uma jovem filha.