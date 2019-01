Clube Atlético Votuporanguense e Ypiranga-RS jogam pela Copa do Brasil na quarta-feira (6)

publicado em 31/01/2019

Alinor Silva da Paixão será o árbitro (Foto: Reprodução)

Na tarde desta quinta-feira (31), a CBF divulgou a arbitragem para o jogo entre o Clube Atlético Votuporanguense e Ypiranga-RS, válido pela Copa do Brasil, na tarde de quarta-feira (6), às 16h, na Arena Plínio Marin. Para se classificar, o CAV precisa vencer a partida.