Como de costume, a primeira sessão contará com a fala do prefeito João Dado

publicado em 26/01/2019

Vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD); a primeira Sessão Ordinária de 2019 está marcada para as 18h (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza na noite desta segunda-feira a primeira sessão do ano. O encontro contará com a presença do prefeito João Dado, que apresentará a mensagem alusiva aos projetos e investimentos que serão colocados em prática em 2019.

A reunião terá a primeira parte solene com apresentação musical de um quarteto cristão, palavra cristã, leitura do expediente e abertura da tribuna ao prefeito Dado.

Em seguida, os trabalhos terão continuidade com o pronunciamento dos vereadores na tribuna legislativa.

O início do ano legislativo da Câmara Municipal de Votuporanga terá uma novidade: a primeira Sessão Ordinária de 2019 será transmitida ao vivo e na íntegra pela TV Unifev (canal 53.1).