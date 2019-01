Com baixo estoque de leite, Banco de Leite da Secretaria Municipal da Saúde incentiva a doação desse importante alimento; número de doadoras cai ainda mais neste período de férias

publicado em 18/01/2019

Ao todo, no ano passado, 430 doadoras foram cadastradas pelo serviço, e atualmente somente 27 delas estão doando (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O alimento mais completo para os bebês é o leite materno, e deve ser oferecido exclusivamente até o sexto mês de vida, por ser exatamente o que o sistema gastrointestinal, em sua fase inicial de formação, está preparado para receber. Por se tratar de uma fonte fundamental para a saúde e desenvolvimento do recém-nascido, o Banco de Leite Humano da Secretaria Municipal ressalta a necessidade da colaboração de todas as mulheres que estejam amamentando e sejam saudáveis, pois os estoques seguem baixos, sobretudo neste período de férias.

A doação do leite materno é um ato de solidariedade às mamães que dão à luz e não conseguem amamentar. Portanto, garantir que o bebê tenha o alimento mais completo para se recuperar na UTI Neonatal da Santa Casa, é uma das principais funções do Banco de Leite. “O alimento é essencial para a nutrição e recuperação dos bebês prematuros que estão internados”, reforça a enfermeira responsável pelo Banco de Leite Humano de Votuporanga, Danúbia Franco.

O Banco de Leite Humano de Votuporanga recebe doações de leite de doadoras cadastradas pelo próprio serviço ou pelo Posto de Coleta, na Santa Casa. Embora, os bebês da UTI Neonatal estão sempre à espera deste alimento, a média mensal de leite arrecadado em 2018, foi de apenas 35 litros, para atender 138 recém-nascidos hospitalizados. É importante destacar que a demanda deve suprir os bebês de Votuporanga e região atendidos pela Santa Casa. Em 2019, seis recém-nascidos já necessitaram do leite fornecido pelo Banco.

Ao todo, no ano passado, 430 doadoras foram cadastradas pelo serviço, e atualmente somente 27 delas estão doando. Todo o leite recebido pelo Banco de Leite é pasteurizado primeiramente e posteriormente distribuído para os bebês da UTI Neonatal da Santa Casa do Município.

De acordo com a enfermeira responsável pelo serviço, a solicitação de leite materno pasteurizado varia de acordo com o número de bebês hospitalizados na UTI Neonatal e suas condições, tendo como média atual mensal, 28 litros. “Durante a pasteurização ocorre perda de volume de leite pois todas as amostras são analisadas (sujidade, acidez, pesquisa de microrganismos que não tenham sido eliminados na pasteurização) e com isso, geralmente o volume de leite disponível é menor que o volume solicitado”.

Banco de Leite

O Banco de Leite tem como objetivo incentivar o Aleitamento Materno em Votuporanga e disponibilizar o leite materno aos bebês impossibilitados de serem amamentados. “Dessa forma, prestamos assistências às mães com dificuldade no processo de amamentação, realizamos grupos de aleitamento educativos e gratuitos, além de todo processo de pasteurização do leite materno recebido”, destaca a enfermeira.

Como doar

As mulheres que queiram iniciar este processo de doação devem estar amamentando seu bebê e ainda apresentar a mama cheia. Para se cadastrar como doadora é preciso apresentar a carteira de pré-natal e documentos pessoais (RG, CPF e Cartão do SUS), no Banco de Leite Humano de Votuporanga. Para obter mais esclarecimentos e orientações o Banco de Leite Humano atende pelo 3405-9787, e funciona em prédio anexo a Policlínica “Dr. Alberto Pesciotto”, na rua Santa Catarina nº 3890 – Patrimônio Velho. O atendimento é das 7h às 17h.

Orientações para pega

A enfermeira responsável pelo BLH em Votuporanga, Danúbia Franco, explica que o serviço também oferece orientações às mulheres antes e depois do parto, para que tenham condições de amamentar corretamente. “Nem todas as mães têm facilidade em amamentar, e neste momento surgem receios e frustrações aliados à preocupação com a saúde do filho, e é com a função de apoiá-las e orientá-las que a nossa equipe de profissionais realiza esses atendimentos. Muitas mulheres nos procuram todos os meses, relatando dificuldades na pega (dificuldade do bebê pegar ao seio adequadamente), dúvidas sobre a posição adequada do bebê na amamentação, orientações para ordenha e para alterações mamárias como: ingurgitamento mamário, mamilo fissurado, entre muitas outras queixas”.

Principais Benefícios da Amamentação

O Aleitamento Materno é extremamente importante para mãe e bebê, pois reduz o risco de morte infantil; evita a diarreia, infecções intestinais e respiratórias; diminui o risco de alergias; reduz a chance de obesidade na infância e na vida adulta; diminui o risco de hemorragia, câncer de mamas e útero na mãe; auxilia a mulher a retornar ao peso pré-gravídico; fortalece o vínculo entre mãe e bebê, entre muitos outros.

Grupo de Aleitamento Materno

Os Grupos de Aleitamento Materno são reuniões gratuitas destinadas às mães e seus bebês, assim como para os familiares terem a oportunidade de acompanhar e aprender um pouco mais para ajudar as mulheres neste período de amamentação. São encontros onde uma equipe multiprofissional orienta, esclarece dúvidas e incentiva o Aleitamento Materno.

Os bebês são pesados para que se verifique a situação de ganho de peso podendo detectar desvios nutricionais quando estes existirem. Por se tratar de uma equipe multiprofissional, os participantes pode esclarecer inúmeras dúvidas em relação aos cuidados com o bebê, alimentação da mãe, frequência das mamadas, posição adequada para o bebê mamar e dormir, vacinação, higiene, entre outras dúvidas. “O objetivo destes grupos é incentivar o Aleitamento Materno, passando segurança às mamães e familiares em relação à amamentação” esclarece Danúbia.

Como é preconizado pelo Ministério da Saúde o Aleitamento Materno exclusivo até o sexto mês de vida, ao completar esta idade, todos os bebês recebem um diploma assinado pelo Prefeito e pela Secretária da Saúde, parabenizando mãe e bebê por terem oferecido e recebido, respectivamente o melhor alimento para a fase da vida.