Exame é considerado um dos principais acessos ao Ensino Superior brasileiro; notas foram divulgadas hoje (dia 18)

publicado em 18/01/2019

Mais informações pelos telefones 0800 015 0228 e (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

Os interessados em ingressar em um dos mais de 30 cursos de graduação da UNIFEV têm mais uma opção para garantir a sua vaga na Instituição: utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no ato da matrícula.

Hoje (dia 18), o Ministério da Educação (MEC) divulgou, por meio do seu site, os resultados individuais de desempenho da avaliação de 2018 que, na oportunidade, foi realizada por mais de 2,8 mil estudantes de toda a região nos dois campi do Centro Universitário de Votuporanga.

Aos interessados, a ação é válida para todos os cursos (exceto medicina). Para efetuar a matrícula, é necessário comparecer a Central de Relacionamento da UNIFEV, portando o comprovante da nota do ENEM impresso e os documentos listados no site (www.unifev.edu.br), na opção Vestibular, aba Documentos para Matrícula.

Para que a inscrição seja efetuada com êxito, é preciso que o estudante não tenha zerado em nenhuma matéria, inclusive, na redação, e que não tenha prestado a prova como treineiro. Serão aceitas as notas das provas realizadas nos últimos quatro anos (2015, 2016, 2017 e 2018).