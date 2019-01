A medida foi tomada para que a população fique atenta às novas sinalizações para evitar acidentes

publicado em 23/01/2019

Os agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, da Prefeitura de Votuporanga, orientaram os motoristas e pedestres, nesta quarta-feira (23/01), sobre os novos semáforos ligados na extensão da Rua Rio de Janeiro, nos cruzamentos com as Ruas Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Sergipe. A medida foi tomada para que a população fique atenta às novas sinalizações para evitar acidentes.

Nesta quinta-feira (24/1), os agentes de trânsito seguirão com as orientações nos cruzamentos das Ruas Tibagi com Ivaí e Sergipe com Mato Grosso, onde novos semáforos também serão acionados, bem como na sexta-feira (25/1), quando serão acionados dois semáforos para pedestres nos cruzamentos das Ruas Amazonas com Mato Grosso e Pernambuco com Tocantins.

Os motoristas serão orientados a partir da próxima semana sobre os semáforos do cruzamento das Avenidas Nasser Marão Filho e João Gonçalves Leite.

De acordo com o Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, a Prefeitura tem realizado melhorias no trânsito do Município. Os cruzamentos foram sinalizados para garantir segurança para pedestres e motoristas que circulam diariamente por essas vias. Disciplina e organização foram os fatores que motivaram as mudanças. Além disso, o sistema “onda verde” na extensão da Rua Rio de Janeiro vai permitir a sincronização entre semáforos.