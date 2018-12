Os números do Caged, do Ministério do Trabalho, mostram que a cidade voltou a registrar mais contratações do que demissões

publicado em 22/12/2018

Segundos os dados do Caged, o comércio registrou saldo negativo no mês passado (Foto: Arquivo)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Depois do mês de outubro em que Votuporanga regis trou saldo negativo na geração de empregos, o número voltou a ser positivo em novembro de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Somente no mês passado, são 798 contratações contra 781 demissões, o que resulta em um saldo positivo de 17 vagas. O setor da indústria de transformação admitiu 243 trabalhadores e demitiu 206: saldo de 37. A construção civil admitiu 94 trabalhadores, e demitiu 94.

O comércio mostrou saldo negativo em novembro (-4 vagas), porque contratou 189 pessoas e demitiu 193. O setor de serviços também mostrou saldo negativo (-4 vagas). São 270 contratações e 274 demissões.

A Administração Pública dispensou quatro trabalhadores. No setor da agropecuária, dois trabalhadores foram contratados e 10 demitidos, resultando em -8 postos.

No total do ano, são 9.640 contratações contra 9.516 demissões, o que resulta em um saldo positivo de 124 vagas criadas.

O emprego formal no Brasil manteve a tendência de crescimento em novembro de 2018, registrando saldo de +58.664 postos de trabalho, equivalente à variação de +0,15% em relação ao mês anterior. Esse resultado decorreu de 1.189.414 admissões e de 1.130.750 desligamentos. Foi o melhor saldo do mês de novembro desde 2010. No acumulado do ano houve crescimento de 858.415 empregos, uma variação de +2,27%. O acréscimo, nos últimos 12 meses, é de 517.733 postos de trabalho, correspondente à variação de +1,36%.

Em termos setoriais ocorreu crescimento em dois dos oito setores econômicos. Os dados registram expansão no nível de emprego nos setores de Comércio (88.587 postos), Serviços (34.319 postos). Houve queda no nível de emprego nos setores da indústria de transformação (-24.287 postos), agropecuária (-23.692 postos), construção civil (-13.854 postos), Administração Pública (-1.122 postos), extrativa mineral (-744 postos) e serviços industriais de utilidade pública (-543 postos).

O setor do comércio foi o principal destaque de novembro. Foram registradas 361.866 admissões e 273.279 desligamentos, resultando em um saldo de 88.587 postos de trabalho, o que corresponde a um crescimento de +0,99% sobre o mês anterior. Esse resultado foi impulsionado tanto pelo subsetor do comércio varejista (82.747 postos formais, +1,12%) quanto pelo subsetor do comércio atacadista (5.840 empregos, +0,36%).