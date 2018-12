Empresa conta com cerca de 1,5 mil funcionários e abriu processo para contratação de outros 350 colaboradores

publicado em 10/12/2018

O prefeito João Dado recebeu o diretor da unidade da empresa em Votuporanga, Juliano Basílio, e o Gerente de Recursos Humanos, Sócrates de Souza Pereira(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga foi considerada a 13ª cidade do Brasil que mais gera empregos. A política da Prefeitura de incentivar e atrair novos negócios trouxe, entre diversas outras empresas, a Vikstar Contact Center. Na tarde da última quinta-feira (6/12), o Prefeito João Dado recebeu o diretor da unidade da empresa em Votuporanga, Juliano Basílio, e o Gerente de Recursos Humanos, Sócrates de Souza Pereira. Também participaram o Vice-Prefeito Renato Martins e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacentti Junior.

O motivo da reunião foi comunicar ao Prefeito a marca de 2 mil postos de trabalho criados em dois anos de atividade e que deve ser atingida no início de 2019. No momento, a empresa conta com cerca de 1,5 mil funcionários e abriu o processo para contratação de outros 350 colaboradores.

“A Vikstar está sólida e definitiva em Votuporanga. É, hoje, uma importante fonte de geração de emprego para jovens de toda a região, especialmente para os mais novos, que buscam a primeira oportunidade”, destacou o Prefeito.

Para 2019, um novo turno de trabalho será oferecido aos novos contratados. “Hoje, a empresa já atende 24 horas com turnos de 6h20. A partir de 2019, abriremos a possibilidade de um turno que começa às 19h40. Isso vai colaborar com a rotina de quem busca complementar a renda com um segundo emprego”, explicou Juliano Basílio.





Novas Vagas

Interessados nas vagas abertas pela Vikstar já podem agendar entrevista pelo e-mail selecaovotuporanga@vikstar.com.br ou (17) 99721-0825. Os candidatos para operador de telemarketing devem ter Ensino Médio completo, Informática Básica e pelo menos 18 anos. São diversos benefícios, entre eles Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida e Assistência Médica, além de parcerias com instituições de ensino e faculdades para qualificação profissional.

A Vikstar está localizada junto à área de construção do North Shopping Votuporanga. Possui cerca de 4 mil metros quadrados e toda estrutura tecnológica necessária para o ramo de atuação.