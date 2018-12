Para participar da iniciativa, contribuinte deve se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda (www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

publicado em 14/12/2018

Para participar da iniciativa, o contribuinte deve se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda selecionar o período de contribuição, a área de atuação e o município de Votuporanga(Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev está apoiando uma campanha da Rede Social Votuporanga que visa a incentivar a doação automática de cupons fiscais a entidades assistenciais de Votuporanga, por meio da Nota Fiscal Paulista.

Para participar da iniciativa, o contribuinte deve se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda (www.nfp.fazenda.sp.gov.br), selecionar o período de contribuição (um ou dois anos), a área de atuação (Assistência Social ou Saúde) e o município de Votuporanga. Depois dos dados preenchidos, basta escolher a instituição com a qual deseja contribuir.

A representante da Rede Social Votuporanga Cindy Oliveira, auxiliar administrativa da entidade Recanto da Tia Marlene, explicou que a cada compra, ao informar o CPF, a doação é destinada automaticamente para a entidade escolhida no momento do cadastro. “É importante explicar que uma só nota pode chegar a valer até R$ 257 para a entidade. No caso das pessoas físicas, o repasse pode chegar até 7,5%, dependendo do produto adquirido. Ou seja, quando você opta por doar o seu cupom fiscal, faz ele valer muito mais e, ainda, ajuda o próximo”, afirmou.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, Profa. Ma. Marinês Ralho, o Centro Universitário de Votuporanga mostra-se mais uma vez preocupado em divulgar ações que contribuam com o bem-estar de pessoas da comunidade que mais necessitam de apoio.

“Somos uma Instituição de Ensino Superior (IES) comunitária e sem fins lucrativos que busca incentivar iniciativas do bem como essa. A funcionalidade está disponível desde 2017, porém poucos sabem disso. Queremos que mais pessoas se cadastrem e beneficiem àqueles que precisam”, destacou.

Nos últimos dias 11 e 12, as representantes das entidades estiveram nos campi da Unifev explicando as novas condições da Nota Fiscal Paulista aos docentes e já os auxiliando no cadastro. No início do próximo ano letivo, as ações serão realizadas com os alunos da Instituição.