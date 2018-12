Músicas, entrega de panetones e de Bíblias levaram alegria e esperança para pacientes e colaboradores

publicado em 21/12/2018

A Igreja Unida realizou uma cantata, com instrumentos musicais como violão, teclado e cajon, na pracinha (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O final do ano chegou e, junto com ele, as comemorações. O Hospital não é o melhor lugar para se passar essas datas festivas, porém sempre há um jeito de melhorar o ânimo no ambiente. Nada melhor do que aproveitar a época natalina para levar amor e esperança para aqueles que mais necessitam.

Assim, a Santa Casa de Votuporanga foi transformada por uma onda de muita música e emoção. A Igreja Unida realizou uma cantata, com instrumentos musicais como violão, teclado e cajon, na pracinha. Os pacientes logo se juntaram, para ouvir a apresentação, que ocorreu no sábado (15/12) no início da noite.

No domingo (16/12), foi a vez da 1ª Igreja Batista, às 16h. Os membros percorreram a Instituição, com cânticos à capela. Na segunda-feira (17/12), o Grupo de Câmara da Escola de Artes encantou o público na recepção e corredor central do Hospital, ao som de violino, flauta, violoncelo e contrabaixo no período da tarde.

Já na terça-feira (17/12), o grupo Cúmplices retornou para a Santa Casa com Papai Noel e muitos panetones e bolas para crianças. Os participantes visitaram cada leito, com música e muito amor. A quarta-feira (19/12) foi marcada pela presença do Coral Zacarias Fernandes, da Igreja Presbiteriana do Brasil de Votuporanga, que emocionou todo Hospital e distribuiu Bíblias.