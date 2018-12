Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que um deles atua no Consultório Municipal da Vila Paes, e o outro atende na Policlínica, no Centro

publicado em 14/12/2018

Os dois médicos iniciaram suas atividades no início desta semana (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Os dois médicos interessados em atuar junto ao Programa Mais Médicos no município já se apresentaram e iniciaram suas atividades no início desta semana em Votuporanga. De acordo com a Secretaria da Saúde de Votuporanga um deles atua no Consultório Municipal da Vila Paes, e o outro atende na Policlínica, no Centro.

Dr. Lucas Marques encaminhado a Votuporanga por meio do Programa é clínico geral formado em São José do Rio Preto. O profissional é natural de Arujá/ SP e assumiu a função no Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, na Vila Paes.

Também nesta semana, a médica Dra. Laísa de Arruda chegou ao município para os atendimentos na Policlínica “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”. Laísa é natural de Rio Preto e também se formou na mesma cidade.

O terceiro médico contratado é Dr. Tarley Vilela e atua junto ao Programa Mais Médicos em Votuporanga desde outubro de 2017, portanto, por ser brasileiro, permaneceu atendendo normalmente no município. Ao todo três médicos atuam pelo Programa em Votuporanga.

É importante destacar que mediante a decisão do governo brasileiro para o fim do acordo com Cuba para a manutenção do Programa Mais Médicos, a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal da Saúde tomou as medidas necessárias, e adotou estratégias que não interferiram na qualidade do atendimento à saúde da população. Com o desligamento dos médicos cubanos, outros médicos que já atuavam no município, realizaram temporariamente os atendimentos, até a chegada desses novos profissionais.

Programa

Por aderir ao Programa, o município torna-se responsável pela concessão de moradia, alimentação e deslocamento do profissional. A habitação pode ser assegurada por meio de disponibilização de imóvel ou acomodação em hotel, bem como pela concessão de auxílio financeiro, para que o próprio profissional providencie sua moradia.