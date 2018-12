Com o objetivo de fazer mais com menos recursos, respeitando as legislações e com seriedade e responsabilidade, Dado prestou contas à população das ações de Governo

publicado em 20/12/2018

Dado recepcionou diversos representantes da sociedade e demonstrou, entre as inúmeras ações, as mais de 60 obras entregues no período e outras 19 que estão em andamento (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado apresentou, na manhã desta quinta-feira (20/12), a prestação de contas dos dois anos de governo no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. Acompanhado da esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho; do vice-prefeito, Renato Martins; de secretários municipais e vereadores, Dado recepcionou diversos representantes da sociedade e demonstrou, entre as inúmeras ações, as mais de 60 obras entregues no período e outras 19 que estão em andamento.

“Hoje é um dia de festa, é um dia de comemorar junto com todos os colaboradores da Prefeitura de Votuporanga que merecem uma homenagem, porque o trabalho é realizado por eles. Eles se sacrificam, realizam as tarefas, prestam os serviços cada vez com maior qualidade, realizam as obras e dessa forma nossa população vai tendo melhores condições para ter uma vida cada vez melhor e mais feliz”, disse o Prefeito.

Desde o início de seu Governo, o Prefeito João Dado adotou como objetivo fazer mais com menos recursos, respeitando as legislações e gerenciando o Poder Executivo com seriedade e responsabilidade. “Penso que estamos fazendo a lição de casa, melhorando a infraestrutura de Votuporanga. As escolas, por exemplo, que antes, apenas uma fração tinha sistema de proteção contra incêndio, hoje, mais de dois terços das escolas já estão protegidas. Da mesma forma, as unidades de saúde estão sendo reformadas para proporcionar não só acessibilidade, mas, também, e principalmente, para oferecer conforto e segurança a todos os usuários e trabalhadores”.

Pensando em preparar Votuporanga para o futuro, o Prefeito João Dado também apresentou uma relação de novas obras a serem executadas, entre elas, obras antienchentes, Novo Paço Municipal, prolongamento da Avenida Wilson Foz, reforma da Praça do Tobogã, revitalização de avenidas e muito mais.

“Estamos felizes porque conseguimos melhorar demais todas as entradas da nossa cidade, atraindo os turistas. Vamos apresentando para nossos visitantes uma cidade cada vez mais organizada. Na área do Trânsito, mais de 3,3 mil placas novas foram instaladas, estamos trocando 100% das placas de Votuporanga, teremos a cidade mais bem sinalizada do Brasil”, comemorou o Prefeito.