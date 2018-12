Bom velhinho sairá da av. Emilio Arroyo Hernandes e seguirá até a Concha Acústica

publicado em 11/12/2018

Até o dia 24 de dezembro, quem passar pelo comércio local encontrará o Papai Noel pelas ruas da cidade (Foto: Divulgação/ACV)

A quarta-feira (12/12) promete ser movimentada em Votuporanga, com a chegada do Papai Noel da Associação Comercial de Votuporanga - ACV. O bom velhinho passará pela av. Emilio Arroyo Hernandes por volta das 19h30, chegando na Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, onde será recebido com uma grande festa. O veículo que será utilizado para levá-lo ainda é mantido em segredo pela entidade.

“Temos surpreendido a população a cada ano. Neste Natal não será diferente. Podemos garantir que adultos e crianças gostarão e muito do meio como o Papai Noel chegará”, destacou o presidente Valdeci Merlotti.

A noite também será marcada por outros momentos especiais. O velho Noel receberá a chave de Votuporanga das mãos do prefeito João Dado. O ato simbólico será acompanhado pela diretoria da Associação Comercial e também por autoridades locais e a secretária municipal de cultura e turismo, Silvia Brandão Cuenca Stipp que prepara programação especial para este final de ano.