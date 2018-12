Segundo a polícia, foi a mãe e mulher do suspeito quem descobriu que a filha estava grávida. A mãe estranhou o atraso na menstruação da filha e a levou ao médico; exames confirmaram a gravidez

publicado em 14/12/2018

O suspeito foi levado para a cadeia de Santa Fé do Sul e a prisão é preventiva (Foto: A Cidade)

Um homem foi preso suspeito de ter engravidado a filha, de 12 anos, em Santa Fé do Sul (SP). O caso foi denunciado pela família na terça-feira (11) na Delegacia de Defesa da Mulher, que investigou a denúncia e fez a prisão nesta quarta-feira (12).

Segundo a polícia, foi a mãe e mulher do suspeito quem descobriu que a filha estava grávida. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mãe estranhou o atraso na menstruação da filha e a levou ao médico e exames confirmaram a gravidez.

De acordo com relatos da família à polícia, a filha está no quinto mês de gestação. A DDM já concluiu o inquérito. O caso está em segredo de Justiça pelo fato de envolver menor de idade.

O suspeito foi levado para a cadeia de Santa Fé do Sul e a prisão é preventiva.