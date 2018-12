A construtora, preocupada com o bem-estar dos moradores, têm executado reparos pontuais no bairro, mesmo não sendo sua responsabilidade

publicado em 12/12/2018

A Pacaembu Construtora está em contato permanente com a Prefeitura de Votuporanga e a SAEV Ambiental em busca de soluções para esse problema de infraestrutura de responsabilidade do município (Foto: Reprodução)

A Pacaembu Construtora esclarece que os vazamentos de água que têm ocorrido no bairro Vida Nova Votuporanga são decorrentes de problemas estruturais da rede de abastecimento do município gerenciada pela SAEV Ambiental.

A construtora, preocupada com o bem-estar dos moradores, têm executado reparos pontuais no bairro, mesmo não sendo sua responsabilidade.

Desde o início da construção do bairro, a Pacaembu cumpriu a legislação do município e aprovou com os órgãos públicos competentes todos os projetos de infraestrutura do bairro – inclusive a rede de abastecimento de água.

A construtora, em uma iniciativa inédita na cidade, construiu uma adutora de água com 1.900 metros de extensão e diâmetro de 250 milímetros, no valor de R$ 450 mil, para melhorar as condições de abastecimento do bairro. Essa adutora já está sendo operada pela SAEV Ambiental, que é a responsável pelo sistema de abastecimento de água.