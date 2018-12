Toda a população está convidada a participar do lançamento da decoração do Natal deste ano, a partir das 19h30, em frente ao Paço Municipal

publicado em 11/12/2018

A apresentação da decoração natalina do “Natal Espetacular”, instalado junto à fachada do Paço Municipal, será nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A apresentação da decoração natalina do “Natal Espetacular”, instalado junto à fachada do Paço Municipal, será nesta quarta-feira (12/12), a partir das 19h30. Toda a população está convidada a participar do acender das luzes da decoração do Natal 2018, que contará com a presença do Prefeito João Dado e da Primeira-dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho. Pinheiros, anjos, torres, flores e estrelas compõem o cenário bastante colorido, sustentável, e que pela primeira vez decora o prédio da Prefeitura. Para tanto, aproximadamente 8,5 mil garrafas pet foram utilizadas para a confecção dos arranjos natalinos.

Em seguida, às 20h30, serão apresentadas as peças de Natal que estão sendo instaladas na área central da cidade, em frente à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Na ocasião, está marcada a chegada do Papai Noel da Associação Comercial de Votuporanga e o início da abertura do comércio em horário noturno.

O “Natal Espetacular” é realizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) em parceria com diversos municípios do Estado. Em Votuporanga, é coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade. A atividade tem a parceria das Secretarias Municipais da Educação, Saev Ambiental, Assistência Social, Direitos Humanos e Obras.

Decoração de Natal

Neste ano, a parceria público-privada tem sido o modelo adotado pela gestão do Prefeito João Dado para executar a decoração natalina da região central da cidade, onde diversas empresas estão colaborando com a iniciativa.

As proximidades da Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” estão sendo decoradas para receber os visitantes. A nova Casa do Papai Noel está na Praça Cívica. A doação de materiais foi feita por diversas instituições da cidade, entre elas, Unifev, HSA, Malta Iluminação, Cantóia Figueredo, Airvo e Associação Comercial de Votuporanga. Alguns materiais da decoração de anos anteriores também foram reformados e reutilizados.

Garrafas Pet

As garrafas pet para o “Natal Espetacular” foram arrecadadas por meio de uma gincana realizada no mês de outubro e novembro pelos alunos da rede municipal de Educação. A Saev Ambiental também colaborou com a arrecadação.