Rogério Assis, o popular Canhão, será homenageado na Câmara Municipal de Votuporanga no próximo ano

publicado em 21/12/2018

Por onde passa, Rogério Assis, o Canhão, faz questão de destacar que é de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

Por onde ele passa, faz questão de destacar que é de Votuporanga. Assim é Rogério Assis, o popular Canhão, narrador da rádio Bandeirantes e colunista do jornal A Cidade. Por sempre estar divulgando sua cidade natal e pelos relevantes serviços prestados no município, o comunicador receberá uma Insígnia de Honra ao Mérito da Câmara Municipal.

A homenagem, que é de autoria do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), foi aprovada na última sessão da Casa de Leis.

Rogério de Assis Cornachione nasceu em 25 maio de 1967 em Votuporanga, trabalha em rádio desde os 12 anos, levado por seu pai, o também radialista e músico João Cornachione, conhecido pelo apelido de Oscarito. Começou na rádio Jornal de Nhandeara, em 1979, e em Votuporanga ficou por 10 anos na rádio Clube, sendo operador, discotecário e locutor musical. Começou a trabalhar com esporte em 1985 como repórter cobrindo a Votuporanguense, ficando até 1987.

Antes de começar a narrar na mesma rádio Clube em 1990, ainda foi repórter na rádio Brasil Novo, de São José do Rio Preto. Como narrador, passou por Franca, Rio Preto, Limeira, Americana até chegar a São Paulo, onde trabalhou nas rádios Atual, América, Capital e Jovem Pan, onde trabalhou por 14 anos.

Na televisão, foi repórter da TV Rio Preto nos anos 90 e em 2004 foi o narrador da Série B da Record, em São Paulo. Desde 2015 é contratado do Grupo Bandeirantes, atuando como narrador na rádio Bandeirantes e participante do programa Os Donos da Bola apresentado por Neto.