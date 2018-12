A expectativa do setor é que as vendas aumentem entre 5% e 10% na comparação com o mesmo período do ano passado

publicado em 11/12/2018

O esquema especial de atendimento começará nesta quarta-feira (Foto: Divulgação/ACV)

Uma roupa para o fim do ano. Aqueles presentes para a família. A lembrança do amigo secreto. Quem passar pelo comércio de Votuporanga terá horas extras para fazer as compras de fim de ano. O esquema especial de atendimento começará nesta quarta-feira (12/12).

Conforme definido pelo decreto publicado em 31 de novembro pela Prefeitura de Votuporanga, nos dias 12 (quarta), 13 (quinta) e 14 (sexta) de dezembro e entre os dias 17 e 21 de dezembro (segunda a sexta-feira), o comércio funcionará das 9h às 22 horas.

No dia 23 de dezembro (domingo), a abertura será das 9h às 14h e no dia 24 (segunda-feira), das 9h às 16 h. Após o fechamento no feriado de Natal (25), as lojas voltam a abrir no dia 26 (quarta) das 13h às 18h. No dia 31 (segunda), atenderão das 9h às 16h, retornando no dia 2 de janeiro (quarta-feira), das 13h às 18 horas.

“O nosso comércio está preparado para receber milhares de pessoas que passam por aqui para fazer suas compras, porque já reconhecem a diversidade oferecida por nossas lojas”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. Nesta segunda-feira (10/12), a entidade promoveu uma reunião com lojistas para definir detalhes sobre a abertura nesse horário.

Quem comprar nas lojas associadas à Associação Comercial até o dia 31 de dezembro, concorrerá a 12 prêmios da campanha “Natal em família ACV”. Ao preencher corretamente o cupom e depositá-lo nas urnas da promoção, o consumidor poderá ganhar um carro, uma TV 4K de 40 polegadas ou 10 vales-compras de R$300 cada.

O sorteio dos vales-compras será no dia 20 de dezembro, já dos demais prêmios em 5 de janeiro. Até o fim do mês serão distribuídos cerca de 400 mil cupons.

Descontos ACV

Além de concorrer aos prêmios e ainda aproveitar a diversidade do comércio, ao baixar o aplicativo “Descontos ACV”, disponível para android, o consumidor tem acesso a diversas ofertas exclusivas para usuários do app.