publicado em 12/12/2018

A ação promovida 03 e 08 de dezembro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Terminou em Votuporanga a 11ª Campanha “Fique Sabendo” com saldo positivo. A ação promovida 03 e 08 de dezembro mobilizou um número considerável de interessados em conhecer seu status sorológico, no que se refere ao HIV e a Sífilis. A iniciativa da Secretaria da Saúde da Prefeitura organizada pela Coordenação Municipal IST/Aids e pelo Programa Estadual de IST/Aids, foi realizada em unidades, serviços de saúde e em alguns pontos estratégicos da cidade, como no Parque da Cultura.

Foi contabilizado pela Campanha um total de 822 pessoas submetidas a testagem rápida gratuita de HIV e de sífilis nas unidades de saúde, sendo 460 testes feitos para diagnóstico da Aids e outros 362 para a sífilis. Desta vez, a ação diagnosticou três casos positivos de HIV, além de seis novos casos de sífilis. Todos os pacientes foram imediatamente acolhidos pelos profissionais de saúde e encaminhados para o tratamento sigiloso, que é ofertado pela rede municipal de saúde. Em 2017, ao todo, foram realizados 256 exames.

A Campanha tem o intuito de promover o acesso ao teste e ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico para o início das ações de prevenção, cuidado e tratamento. “A prevenção do HIV passa pelo diagnóstico precoce”, destaca a coordenadora do Programa IST/ Aids em Votuporanga, Léa Bagnola.

O Ministério da Saúde estima que atualmente 150 mil brasileiros vivam com HIV sem saber. Em 25% dos casos diagnosticados, a doença só é identificada em "estágio avançado de imunossupressão", quando o organismo já está debilitado.