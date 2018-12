Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco foi convidado para avaliar a tese desenvolvida na área de Engenharia Elétrica; orientador do trabalho também é professor da Unifev

publicado em 11/12/2018

A tese foi elaborada na área de Engenharia Elétrica (Foto: Divulgação/Unifev)

O docente da Unifev Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco participou, recentemente, da banca de defesa de uma tese de doutorado apresentada na Universidade Estadual Paulista “Julio Mesquita Filho” - Unesp, campus Ilha Solteira.

Matarucco fez parte da avaliação do trabalho elaborado pelo doutorando Rárison Roberto Acácio Fortes, junto com os docentes Prof. Dr. Giuliano Pierre Estevam, Prof. Dr. Sérgio Kurokawa e Prof. Dr. Julio Borges de Souza.

A tese, elaborada na área de Engenharia Elétrica, foi feita sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Carlos Origa de Oliveira, que também faz parte do quadro de docentes do Centro Universitário de Votuporanga. O trabalho teve como tema a Propagação de harmônicas produzidas por inversões fotovoltaicos e transformadores assimetricamente magnetizados na geração distribuída.