Lideranças políticas, religiosas e autoridades policiais estiveram no adeus ao fotógrafo e sua filha de 10 meses Letícia Granzotto

publicado em 29/12/2018

Um grande número de pessoas esteve no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ de Votuporanga na manhã de ontem (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

O adeus ao fotógrafo André Luiz Dionísio Takahashi, o popular Taka, de 38 anos, e de sua filha Letícia, de dez meses, reuniu um grande número de pessoas no Velório Municipal ‘Aldo Zara’ de Votuporanga. Os dois morreram na tarde de anteontem, por volta das 16h, em um grave acidente na rodovia Euclides da Cunha, no km 511, próximo a rotatória do trevo de Simonsen.

Desde a chegada dos corpos ao Velório, o local começou a receber muitas pessoas, uma vez que Taka era bastante conhecido em Votuporanga – ele trabalhou como fotógrafo na Prefeitura Municipal. Lideranças políticas, religiosas, autoridades policiais, entre outras, estiveram no Velório.

O ex-prefeito Junior Marão se manifestou sobre a morte: “uma amizade se solidifica com o passar dos anos e momentos especiais compartilhados. Nos meus oito anos como prefeito, conheci um ser humano muito especial, servidor público exemplar e profissional de primeira grandeza”. Juninho lembrou que Taka o acompanhou em todos os momentos da sua gestão no Executivo. “Infelizmente, não poderemos mais desfrutar do seu convívio. Quis nosso Pai Eterno levá-lo, juntamente com o seu anjinho. Fique com Deus, meu irmão”, completou.

O presidente da Câmara de Votuporanga, Osmair Ferrari, disse que o momento é de muita tristeza. “Tive a oportunidade de trabalhar com ele e tivemos uma convivência muito grande durante esses oito/dez anos. Ele sempre foi um exemplo, uma pessoa muito alegre. Desejamos a nossa condolência, o conforto de Jesus e que o Taka possa estar em um lugar feliz”.

O secretário municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini, observou que o acidente foi uma tragédia para as famílias e para a população de Votuporanga. “São pessoas conhecidas, eu vi esses meninos nascerem, e a gente não tem quase o que falar. Não tem palavras para consolar as famílias. Só espero que tenham força para passar por este momento”.

O bispo de Votuporanga, dom Moacir, relatou que a cidade está entristecida com a perda “desta criancinha de dez meses e também deste adulto de 38 anos, o Taka”. “A família está de fato muito machucada, mas é muito importante e muito bonito ver a presença de todos os amigos e comunidade religiosas procurando manifestar esta solidariedade neste momento que a família precisa muito, porque tem que entregar esses dois entes queridos, mas além deste calor humano, também recordamos do amor divino. Nós pertencemos a uma família maior, e nesta família, com certeza, temos o consolo de Deus”.

O padre Gilmar Margotto também comentou o fato: “fica marcado em nossas vidas, na cidade. As pessoas que amamos, nós queremos sempre ao nosso lado. Nós sentimos muito, principalmente da maneira que aconteceu, porém, além de nós sabermos da separação humana, nós temos a fé na ressurreição na vida eterna e é isto que nos consola. É saber que essa dor pode ser amenizada pela presença de nosso senhor Jesus”.

Estado de saúde

Adriana Granzotto, de 35 anos, é uma das vítimas do grave acidente. Ela é esposa de Taka e mãe de Letícia, vítimas fatais do mesmo acidente.

Adriana foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, e encaminhada para a Santa Casa da cidade com graves ferimentos. Anteontem, ela passou por procedimentos de cirurgia e o estado de saúde era considerado estável, segundo a Santa Casa de Votuporanga.