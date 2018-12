Uma das obras busca resolver o problema de inundação que sempre ocorre na confluência das ruas Sergipe e Ceará

publicado em 21/12/2018

João Dado; o balanço foi apresentado na manhã de ontem no Centro de Convenções (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Com secretários municipais, vereadores, presidentes de instituições e sindicatos, o prefeito João Dado apresentou o balanço das ações da Prefeitura de Votuporanga realizadas nos dois anos de sua gestão. O encontro ocorreu na manhã de ontem no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Em conversa com o A Cidade, o chefe do Poder Executivo revelou que as novidades para 2019 são no campo da infraestrutura. Ele apontou que no ano que vem será iniciada a obra de interligação das avenidas Mário Pozzobon e Horácio dos Santos. “É a transposição do córrego do curtume, alí próximo da Arena Plínio Marin. Com isso, toda a Zona Norte da cidade, todo o bairro Pozzobon será beneficiado”, falou. A construção custará cerca de R$ 3 milhões.

Dado garantiu ainda que no próximo ano será o fim de um problema “de toda a vida em Votuporanga, a cem metros da praça Fernando Costa, que é uma inundação que ocorre todos os anos na confluência da rua Sergipe com a rua Ceará”. “Está obra estará conclusa”, garantiu.

Na visão do prefeito, a grande obra de 2019 será o Paço Municipal. Ele observou que a Prefeitura já recuperou a parte inicial da construção que é a estrutura metálica. “Nós vamos, em 2019, trabalhar fortemente para que essa obra do Paço Municipal seja uma realidade”, destacou.