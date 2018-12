O candidato classificado terá até o dia 31 de janeiro de 2019 para efetivar sua matrícula na Escola Passo a Passo

publicado em 21/12/2018

A Escola de Educação Passo a Passo/Sistema de Ensino Dom Bosco de Votuporanga está com as inscrições abertas para o concurso de bolsas do curso preparatório para vestibulares 2019. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro de 2019, e a prova acontecerá no dia 18 de janeiro.

As inscrições são gratuitas e devem feitas até às 23h59 do dia 17, exclusivamente pelo site da escola, no www.escolapassoapassovotu.com.br. A prova no dia 18 acontecerá a partir das 15 horas, terá duração de 3 horas e contará com 45 questões objetivas, de múltipla escolha, de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês, pertinentes ao Ensino Médio.





Matrícula