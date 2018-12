Espetáculo executado pela Orquestra Sinfônica e Coral Canto Livre transformou a Catedral Nossa Senhora Aparecida

publicado em 18/12/2018

O evento teve público ecumênico, congregando assim segmentos religiosos diferentes (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga proporcionou à população, na noite da última sexta-feira (14/12), um espetáculo digno dos grandes centros culturais do Brasil e do mundo. Orquestra e Coral da Escola Municipal de Artes se uniram para um belíssimo Concerto de Natal apresentado na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, foram executadas obras de grandes compositores como Mozart, Tchaikovsky, Haendel, ícones de música erudita internacional, e também o melhor do repertório natalino tradicional.

O evento teve público ecumênico, congregando assim segmentos religiosos diferentes, "a acústica, o ambiente e a acolhida favorecem apresentações dessa natureza, dessa temática", disse o maestro Mazinho Sartori.

Quase mil pessoas prestigiaram a apresentação e não pouparam elogios aos músicos e coralistas ao final da apresentação. Destaque também ao trabalho do Maestro Marcio Zarsi, responsável pela preparação vocal do coro.