Horário faz parte do calendário especial de fim de ano

publicado em 14/12/2018

Abertura faz parte da programação especial de fim de ano, que segue até o dia 24 de dezembro (Foto: Arquivo)

As lojas associadas à ACV - Associação Comercial de Votuporanga abrem neste sábado (15/12), das 9h às 18h. Abertura faz parte da programação especial de fim de ano, que segue até o dia 24 de dezembro.





Ao comprar no comércio de Votuporanga até o dia 31 de dezembro, o consumidor concorrerá a 1 carro 0km, 1 TV 4K de 40 polegadas e 10 vales-compras de R$300 cada.





Entre os dias 17 e 21 de dezembro (segunda a sexta-feira), o comércio ficará aberto das 9h às 22 horas. No dia 22 (sábado), das 9h às 18h. No dia 23 de dezembro (domingo), das 9h às 14h e no dia 24 (segunda-feira), das 9h às 16h.





Após o fechamento no feriado de Natal (25), as lojas voltam a abrir no dia 26 (quarta) das 13h às 18h. No dia 31 (segunda), atenderão das 9h às 16h, retornando no dia 2 de janeiro (quarta-feira), das 13h às 18 horas.





Descontos ACV





Além de concorrer aos prêmios e ainda aproveitar a diversidade do comércio, ao baixar o aplicativo “Descontos ACV”, disponível para android, o consumidor tem acesso a diversas ofertas exclusivas para usuários do app.