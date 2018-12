O artista esteve na região para a divulgar o novo trabalho ‘Namorado mais solteiro’ e bateu um papo em nosso estúdio

publicado em 12/12/2018

O cantor encerrou sua participação dando uma palhinha de suas composições e músicas do sertanejo romântico (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga recebeu durante a tarde desta quarta-feira a visita do cantor sertanejo Victor Mark. O artista esteve na região para divulgar a nova música sertaneja “Namorado mais solteiro” e bateu um papo no estúdio da Cidade FM.

Além da nova música de trabalho, o cantor está lançando seu novo álbum, intitulado como ‘Mundo Novo’, que traz canções sertanejas misturadas com diversos estilos como pop e reggae. “O ‘Namorado mais solteiro’ vem tentando engrenar essa ideia do Boêmio, da galera jovem que vai pra balada. Eu vejo que o sertanejo cada vez mais traz esse leque de opções, do sertanejo mais clássico, até o pop. E o ‘Mundo Novo’, álbum que estamos lançando agora traz essa ecleticidade”, contou Victor a Cidade FM.

O artista, que é carioca, contou que muitas pessoas estranham por ele optar pelo universo sertanejo. “Muita gente me pergunta como um carioca canta sertanejo, e eu penso que esse estilo musical está tomando o Brasil inteiro, e não foi diferente comigo. Eu já morei em vários lugares por conta dos meus pais, e de todos os gêneros que eu já ouvi e gosto, o sertanejo pegou no peito”, falou o cantor.

O músico ainda disse que cursava engenharia, mas deixou os estudos para se dedicar e aprofundar na música sertaneja. “Eu sempre falei que eu queria me aprofundar nessa área porque é uma pegada boa. E no ano passado, eu larguei a engenharia para me dedicar a música e estou muito feliz em estar fazendo parte desse nicho que cada vez cresce mais”, afirmou.

Durante os shows, o cantor apresenta suas composições, mas também alegra o público com as músicas mais pedidas, os grandes sucessos, além de participações de renome. “O nosso show é bem atrelado com grandes artistas, até porque eu acho isso muito interessante. Canto composições minhas, e tivemos o prazer de participar de um programa de TV. O feedback tem sido muito gostoso”, finalizou.

O artista falou que suas inspirações na música vieram de cantores sertanejos como Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano e entre outros, sem esquecer dos estilos das regiões que morou. Ele ainda contou que seu pai sempre viu uma veia artística e lhe presenteava com instrumentos. “Meu pai sempre viu o viés artístico em mim e sempre me dava instrumentos, já ganhei violão, cavaco, bateria e muitos outros”, encerrou o músico.