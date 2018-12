Segundo a Prefeitura de Votuporanga, neste ano a expectativa de pessoas que devem passar pelo Terminal Rodoviário aumentou

publicado em 23/12/2018

Para atender toda a demanda, o Terminal Rodoviário da cidade funciona durante 24 horas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

O fim de ano chegou e di versas pessoas já se pro gramaram para visitar familiares e amigos. Segundo a Prefeitura de Votuporanga, neste ano a expectativa de pessoas que devem passar pelo Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida” aumentou. O local espera um fluxo de cerca de 600 pessoas por dia neste período de fim de ano.

De acordo com o Executivo, os destinos mais procurados pelos votuporanguenses têm sido cidades dos Estados de Mato Grosso e Minas Gerais, bem como a capital paulista e outros municípios do Estado de São Paulo são os destinos mais procurados. Porém, pessoas de diversas cidades também chegaram em Votuporanga.

Para atender toda a demanda, o Terminal Rodoviário funciona durante 24 horas e conta com monitoramento eletrônico. “O local possui monitoramento eletrônico com câmeras para evitar ocorrências e garantir maior segurança de quem transita pelo local. No período noturno, a vigilância patrimonial também é reforçada”, afirmou em nota a Prefeitura de Votuporanga.