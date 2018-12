Cidade

Cantata de Natal do Colégio Unifev reúne grande público

radicional apresentação de fim de ano foi realizada no Bloco 1 da Cidade Universitária; alunos do Ensino Fundamental I foram as estrelas da noite

publicado em 11/12/2018

Fundamental I do Colégio, que cantaram canções natalinas e emocionaram o público (Foto: Divulgação/Unifev) A Cantata de Natal do Colégio Unifev foi realizada na noite da última quinta-feira (dia 6), no Bloco 1 da Cidade Universitária, regido pela Profa. Maria Aparecida Jesus Ferreira de Moraes (Madja), responsável pela disciplina Educação Musical e pela estagiária Amanda Cunha dos Santos. De acordo com a diretora, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, o evento marca o fim do ano letivo. “Nós encerramos as atividades escolares com a Cantata de Natal como uma forma de agradecimento aos pais, alunos e todos os docentes do Ensino Fundamental I envolvidos nesta festividade, realizada com dedicação, comprometimento e amor ”, ressalta. Familiares, professores, estudantes e amigos estiveram presentes para prestigiar a apresentação dos alunos do Ensino Fundamental I do Colégio, que cantaram canções natalinas e emocionaram o público.

