Hasteamento das bandeiras e o hino nacional serão realizados na manhã desta quinta-feira (15/11), no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”

publicado em 14/11/2018

A Prefeitura de Votuporanga convida a comunidade a participar da solenidade que marcará o Dia da Proclamação da República que será realizada nesta quinta-feira (15/11), às 9h, no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”, junto à Concha Acústica.

Durante o ato, serão realizados o hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional Brasileiro com a participação do Prefeito João Dado, secretários municipais, vereadores e atiradores do Tiro de Guerra 02-088.

Comemoração nas escolas