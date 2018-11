Projetos do CEM “Profº Orozimbo Furtado Filho” e Cemei “Benedita Alves de Oliveira”, em Simonsen, estão em fase de levantamento de custos

publicado em 08/11/2018

Três unidades já foram reformadas desde o início da gestão do Prefeito João Dado (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga segue com o trabalho de acompanhamento sobre as necessidades estruturais das escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Três unidades já foram reformadas desde o início da gestão do Prefeito João Dado, e outras duas estão com projetos em fase de levantamento de custos. Além disso, a Secretaria Municipal da Educação continua monitorando de perto todas as outras que precisam de reparos como, por exemplo, o Cemei “Profª Aracy Panazzolo de Mattos”, no Jardim Alvorada.

Entre as escolas que estão com projeto em fase de orçamento está o CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”, em Simonsen. A unidade é a única que possui Ensino Fundamental até o 9º ano e atende 126 alunos. A outra escola que será contemplada com obras, também em Simonsen, será o Cemei “Benedita Alves de Oliveira”, que atende 60 crianças com até 5 anos.

As unidades cujas obras já foram entregues são o CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”, no Chácara Paineiras; CEM "Prof. Faustino Pedroso", no San Remo; e CEM "Deputado Narciso Pieroni", no Patrimônio Novo. Todas sofriam com inúmeros problemas, principalmente em épocas de chuvas, e, hoje, estão em melhor estado de conservação.

Reparos e manutenção

Segundo o Secretário da Educação, Marcelo Batista, as obras estão sendo realizadas de acordo com as necessidades prioritárias e obedecendo o orçamento da Prefeitura. “Desde o início da gestão do Prefeito João Dado, conseguimos resolver situações importantes que aconteciam em algumas escolas há anos. Estamos atentos a todas as unidades, em contato direto com os gestores de cada uma, para proporcionar o melhor ambiente de aprendizado para os nossos alunos, que são o foco do nosso trabalho”.

Entre as escolas que tem recebido atenção especial está o Cemei “Profª Aracy Panazzolo de Mattos”, no Jardim Alvorada. Após a forte e constante chuva da última quarta-feira, houve dificuldade no escoamento da água devido às telas de proteção instaladas nas grelhas para evitar surgimento de escorpiões. Essas telas chegam a reduzir em cerca de 30% a vazão da água.

Nesta quinta-feira (8/11), equipes das Secretarias da Educação e de Obras visitaram o Centro de Educação que recebeu limpeza e desobstrução das grelhas. Além disso, a Saev Ambiental também irá até a unidade para desobstruir uma das principais tubulações de escoamento de água da escola e, com isso, evitar que a situação ocorra novamente.

Combate a incêndio

Outra importante ação que vem sendo adotada desde o início da atual Administração é a adequação dos sistemas de combate a incêndio das escolas. Com objetivo de proteger as quase 8 mil crianças matriculadas e também os profissionais da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Votuporanga já adequou 17 unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outras 13 serão contempladas.

O trabalho continua em andamento. Fazem parte das ações a instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda corpo, instalação de sistema de gás, sinalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras melhorias. Além das novas instalações, também há formação e treinamento de Brigada de Incêndio junto aos funcionários das escolas. O intuito é fazer com que esses funcionários atuem na prevenção e combate a uma situação de princípio de incêndio e também na prestação de primeiros socorros.