publicado em 30/11/2018

Marcus Vinícius Lacerda dos Santos, de 17 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira (27), foi encontrado na madrugada desta sexta-feira em uma rua de Votuporanga. O jornal A Cidade entrou em contato com a mãe do adolescente e ela informou que o garoto estava em sua residência no dia de seu desaparecimento e teria discutido com a família e dito que iria embora.

Segundo informações da mãe, a última informação que ela tinha recebido, é que o filho estava em um campinho próximo a escola Profa. Juraci Lima Lupo, por volta das 19h, mas, não quis conversar com o amigo.

Na madrugada desta sexta-feira, um amigo do filho mais velho da genitora encontrou o menino em uma rua próximo ao local onde foi visto pela última vez e o levou para a casa. Ainda de acordo com a mãe, durante todo este tempo, ele estava pelas ruas do bairro Pró-povo durante o dia, e à noite dormia no banco da praça próximo a escola, mas agora já está em sua residência.