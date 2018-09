Avaliadores estiveram na Instituição durante a última semana e concederam o conceito 5 ao Centro Universitário de Votuporanga, em reconhecimento à excelência dos trabalhos realizados

publicado em 20/09/2018

A Unifev - Centro Universitário de Votuporanga está em festa com a notícia de que recebeu a nota máxima (5) em seu processo de recredenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC).

O conceito foi atribuído à Instituição, após visita in loco e criteriosa análise feita por uma comissão do MEC, entre os dias 11 e 14 de setembro.

O Centro Universitário de Votuporanga obteve o mais alto desempenho em todos os 48 itens que compõem os cinco eixos avaliados: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura.

Além de garantir o recredenciamento da Unifev como uma Instituição de Ensino Superior de excelente qualidade, reconhecida junto ao órgão máximo do Governo Federal, a nota mantém a autonomia conquistada desde 1997, quando ela deixou de ser apenas uma faculdade e conquistou a posição de Centro Universitário de Votuporanga.

O conceito máximo ainda assegura que este processo se repita apenas a daqui cinco anos, o que segundo o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, não significa acomodação. “Pelo contrário, é uma responsabilidade ainda maior, pois nosso compromisso é continuar obtendo o conceito mais alto, o que requer ainda mais criatividade, ousadia e inovação”, explicou.

Matarucco também destacou que a nota é motivo de orgulho para toda a família Unifev, uma vez que é resultado de união de esforços, que envolve desde a Diretoria Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Centro Universitário, à Reitoria e Pró-Reitoria, coordenadores de curso, professores, alunos e colaboradores técnicos-administrativos.

“O recredenciamento é um dos atos autorizativos do MEC que permite o funcionamento de instituições no âmbito do Ensino Superior. Isso significa que a nota 5 foi atribuída à Unifev por atendermos, satisfatoriamente, as dimensões exigidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A excelência da Instituição é fruto de um trabalho criterioso e competente de toda uma equipe, além dos investimentos constantes em práticas inovadoras de ensino e tecnologias aplicadas aos mais diversos serviços”.

Para o médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), a notícia veio em um ótimo momento, pois, no fim deste mês, ele encerra a sua segunda gestão à frente da Instituição.

“Há três anos, recebi a missão de presidir, novamente, a FEV. Com os desafios, vieram, também, muitas conquistas. E esta é mais uma que tenho orgulho de presenciar. Parabéns à família Unifev. A vitória é de todos nós”, completou.