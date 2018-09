Projeto desenvolvido pelo curso de Letras da UNIFEV leva debates contemporâneos para alunos do Ensino Médio da regiã

publicado em 05/09/2018

O curso de Letras da UNIFEV promoveu, no último dia 24, mais um encontro do projeto Cineclube Itinerante. Nesta edição, a aluna Erica Rodrigues da Costa e a Profa. Ma. Deborah Macedo exibiram o episódio Queda Livre, da terceira temporada (2016) da série Black Mirror, para os alunos do 2º ano do Ensino Médio da escola Padre Fidélis, de Tanabi/SP.

O episódio conta a história de uma mulher desesperada para ser notada nas mídias sociais e que acha ter tirado a sorte grande ao ser convidada para um casamento luxuoso. Mas, nem tudo sai como planejado.

Na ocasião, o debate após a exibição buscou estimular uma reflexão sobre como as pessoas se comportam em redes sociais em detrimento ao comportamento em sociedade, discutindo a atuação dos haters (aqueles que despejam discursos de ódio nas redes sociais) e o quanto eles são fortalecidos pela distância e possível anonimato que a internet oferece.

"Levantamos, também, a reflexão sobre como somos alvos do julgamento do outro ao expor nossas vidas virtualmente e o quanto isso pode ser incômodo e moldar nosso comportamento e nossas vontades", explicou Érica.

O objetivo do projeto é oferecer conhecimentos culturais sobre as línguas Portuguesa e Estrangeira, por meio da exibição de filmes para adolescentes de escolas do município e região.