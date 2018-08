A Decorshow 2018 acontece de 16 a 19 de agosto no CEVG da Ilha do Pescador em Vouporanga

publicado em 11/08/2018

A Decorshow 2018 acontece de 16 a 19 de agosto no CEVG da Ilha do Pescador em Vouporanga (Foto: Divulgação)

A Decorshow 2018– Feira de Móveis, Decoração e Paisagismo acontece de 16 a 19 de agosto no CEVG (Centro de Eventos Valério Giamatei) da Ilha do Pescador em Vouporanga. O horário será das 10h às 22h. Entrada e estacionamentos gratuitos. No portal da feira, www.decorshowfeira.com estão todas as informações da edição deste ano. Os visitantes também podem imprimir o ingresso gratuito para que não seja necessário o credenciamento, bastando apresentar na entrada.O evento contará com 45 expositores e parceiros e terá lançamentos de produtos como veículos, piscinas, novas linhas de mobiliário e muitas novidades em termos de decoração, paisagismo, além de informações úteis de serviços tanto para o público em geral como para empresários de todas as áreas com palestras direcionadas.A Decorshow 2018 terá duas praças de alimentação, sendo uma interna, com cardápio executivo, e outra externa, com a participação de Foods Trucks. Também estão agendadas apresentações culturais.Os expositores mostrarão em primeira mão as tendências em seus segmentos, o que permitirá a realização de negócios e prospecção de clientes, ponto positivo para alavancar os negócios em nível macrorregional.A Decorshow 2018 visa fomentar a união dos empresários participantes, buscando o sucesso de todos por meio da cooperação mútua, que acompanha a tendência mundial da globalização de negócios.A feira é voltada para o consumidor direto, ou seja, os visitantes poderão conhecer e adquirir produtos diretamente no evento, ou fazer contatos para projetos e compras futuras. A feira também contará com a presença de representantes comerciais e presários, criando uma interação em bussines.“É uma grande oportunidade para as famílias terem acesso a preços e produtos de ótima qualidade, além de desfrutarem de uma ótima opção lazer, e para os expositores incrementarem suas vendas”, informou a organização do evento”A direção da feira finaliza, “A Decorshow tem uma função social, tanto do lado empresarial como do lado familiar. Os espaços foram decorados de maneira uniforme (padronizados) independente do poder aquisitivo das grandes, médias ou pequenas marcas expositoras.Os visitantes poderão levar de um carro a itens de decoração, tomar sorvete ou levar uma lembrança de dias bons”.