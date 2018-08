Emocionado, o Prefeito falou da alegria em ver o resultado do trabalho que vinha sendo organizado há meses pela equipe da Prefeitura. “É uma imensa satisfação ver a Rua Amazonas tomada por milhares de pessoas organizadas em grupos comemorando mais um aniversário da nossa querida Votuporanga. Me emociono muito ao ver que conseguimos, por mais um ano, resgatar o tradicional desfile cívico que já levou tantas gerações pelo mesmo trajeto”.

Por volta das 8 horas da manhã a Corporação Musical “Zequinha de Abreu” já tocava na praça cívica recebendo o público. O Desfile teve início pontualmente às 9 horas, com a Banda Regimental de Música (BRM) do Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5), de São José do Rio Preto (SP), que marchou desde o cruzamento com a Rua Mato Grosso até chegar em frente ao palanque de autoridades, montado no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”. Lá, os policiais militares integrantes da Banda executaram o hino nacional brasileiro, acompanhado do hasteamento das bandeiras, e finalizaram a apresentação com o “Parabéns” para Votuporanga.

Dando sequência ao Desfile, a fanfarra da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), acompanhada de carro alegórico, puxou o cortejo que arrancou aplausos do público espalhado pelas calçadas da Rua Amazonas.

Neste ano, o evento também contou com a participação da Banda Marcial Municipal de Promissão, considerada uma das melhores do país, com 90 integrantes, é campeã estadual e tem mais de 30 anos de fundação, tendo como maestro e instrutor, Edmir Brito (Bia). No repertório apresentado, um pout pourri flash back – anos 80 e músicas sertanejas, acompanhados pela linha de frente, que fez movimentos de bandeiras e balizas, que encantaram a todos.

Outras atrações também chamaram atenção do público que prestigiou o desfile, entre elas, as viaturas policiais, acompanhadas do helicóptero Águia da Polícia Militar; as fanfarras da Adventista; centenas de atletas com suas medalhas e troféus que tanto orgulharam a cidade durante os Jogos Regionais ocorridos no mês passado; os trabalhadores do Votuporanga em Ação, que soltaram balões coloridos enfeitando o céu na chegada ao Centro Cívico; as manobras radicais do grupo Skull Drift Trike; os aviões em miniatura com o sopro de suas turbinas da Associação Votuporanguense de Aeromodelismo; as dezenas de carros antigos de colecionadores existentes na cidade; e, por fim, mas não menos importante, e talvez, os mais aplaudidos durante todo o trajeto, os trabalhadores da Converd, empresa responsável pela coleta de lixo e varrição de ruas da cidade.

Estima-se que mais de 3 mil pessoas percorreram os oito quarteirões da via, no trecho entre a Javari e Alagoas, e depois se concentraram na Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” para prestigiar o repertório da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto (SP). Mais uma vez, os músicos levantaram o público para dançar e aplaudir o espetáculo “Soprando Raízes”, regido pelo maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos, num patrocínio do Proença Supermercados.

Veja as instituições representadas no Desfile: Polícias Militar, Civil, Científica e Ambiental; APAE e Fanfarra; Tiro de Guerra, Projeto Soldado Mirim com o Fundo Social; Entidades Assistenciais; Centro de Proteção da Vida Animal; Ancevo – Colônia Japonesa; Votu Otaku; Escola de Kung Fu Punhos Unidos; Escolas do Município com alunos e todos os professores além de projetos da Secretaria de Educação; Univesp; UAB; Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança com projeto de Educação no Trânsito e Agentes; Secretaria de Cultura e Turismo e projetos culturais; Fórum Maravilhas do Rio Grande; Secretaria de Assistência Social e programas sociais; Centro Social; CTMO/Senac pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Miss e Misters Estudantis; Colégio Adventistas; Clube de Desbravadores Bethel; Aventureiros Estrelinhas; Aventureiros Lírios do Vale e Clube de Desbravadores Brisas Suaves; Santa Casa, nova viatura do SAMU e Doutores do Riso; Escolas Estaduais pela Diretoria Regional de Ensino; Searvo; Sindicato dos Comerciários; Votuporanga em Ação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos; Time CAV; Bateria Tura; Atletas campeões da Prefeitura apoiados pela Secretaria de Esportes e Lazer; grupo de Bikes da cidade; Fanfarra de Promissão; Odontomóvel da Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria de Obras; Saev Ambiental com Saevinho; Associação Comercial de Votuporanga – ACV; Sebrae Móvel; Lions; Trucida Moto Clube; Gaiolas; Associação Votuporanguense dos Pilotos de Motocross; Trike Drift; Associação Motor Racing – Arrancada; AVA (Associação Votuporanguense de Aeromodelismo); carros de colecionadores, Converd, entre outros.