Evento foi realizado no último sábado, na Cidade Universitária; famílias participaram de atividades recreativas no Complexo Poliesportivo

publicado em 13/08/2018

Evento foi realizado no último sábado, na Cidade Universitária (Foto: Divulgação/Unifev)

O Colégio Unifev realizou, no último sábado (dia 11), na Cidade Universitária, uma homenagem aos papais. A comemoração contou com a presença das famílias dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.O dia foi marcado com a apresentação da música Amigo Velho, que emocionou a todos os presentes, a entrega de um mimo e diversas atividades recreativas, desenvolvidas no Complexo Poliesportivo, como cabo de guerra, corrida do saco e pular corda. Por fim, um delicioso café da manhã ainda foi servido no pátio da Escola.Para a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, festejar datas importantes reforçam os vínculos entre as famílias, os alunos e o Colégio, o que traz resultados ainda mais positivos para o crescimento e o desenvolvimento dos estudantes.