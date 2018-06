Cidade

Palestra sobre ‘Sucessão Patrimonial’ será nesta quarta-feira

Encontro gratuito com o advogado Dr. Roberto Justo, especialista em Sucessão Patrimonial, será no Salão Firenze Eventos; palestra será promovida pela Associação Comercial, Banco do Brasil e Sebrae-SP

publicado em 12/06/2018

(Foto: Reprodução) Empresários de toda a região se encontram nesta quarta-feira (13/6), às 19 horas, em Votuporanga, para participar da palestra “Sucessão Patrimonial”, que será promovida pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV, Banco do Brasil e Sebrae-SP. O encontro gratuito será no Salão Firenze Eventos. A palestra será ministrada pelo Dr. Roberto Justo, advogado formado pela PUC de Campinas, responsável pelas áreas de planejamento fiscal, financeiro e banking do escritório Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados. Justo é especialista em planejamento tributário e societário, bem como em assuntos referentes à imposto de renda de pessoa jurídica e planejamento sucessório. O encontro é aberto para toda a população. A inscrição é gratuita e deve ser feita na ACV (rua Mato Grosso, 3545) ou pelo telefone (17) 3426-4044.

