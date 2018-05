Secretaria da Saúde: a cidade está entre as poucas que não registraram casos positivos de H1N1, H3N2 e Influenza B

publicado em 12/05/2018

Da RedaçãoVotuporanga está entre as poucas cidades da região que não registraram casos confirmados de H1N1, H3N2 e Influenza B. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, no total, foram investigados 12 casos de H1N1, sendo que todos foram descartados.Segundo a enfermeira diretora da Vigilância Epidemiológica, Fabiana Beneduzzi, comparado ao ano passado, o número de casos notificados está na média. “A gente reforça todo ano a importância da vacinação. Ainda não tivemos casos confirmados em Votuporanga. Até o momento, já vacinamos 10.092 pessoas e a meta é vacinar 23 mil pessoas do grupo prioritário”, explicou.Ela ressaltou que hoje é realizado o ‘Dia D’ de vacinação em 15 unidades de saúde, das 8h às 17h. “Nós estaremos trabalhando especificamente para a vacinação. A vacina faz efeito a partir de 10 dias da vacinação. Se a pessoa ficar resfriada é porque ela já estava desenvolvendo uma gripe ou um resfriado. A vacina é feita de vírus morto e não desenvolve a gripe ou o resfriado”, afirmou ao A Cidade.A diretora da Vigilância Epidemiológica disse que ao final da campanha, no dia 1º de junho, caso o Ministério da Saúde autorize, a vacina será disponibilizada para as demais pessoas. “No momento, estamos vacinando somente os grupos prioritários”, disse Fabiana Beneduzzi.Fazem parte dos grupos prioritários da ação as crianças de seis meses a menores de 5 anos, doentes crônicos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, população indígena, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto (puérperas), presidiários e funcionários do sistema prisional, além de professores das redes pública e privada.A vacina disponibilizada pelo Governo Federal para a campanha protege o público-alvo contra os três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B.Desde 2013, Votuporanga registrou três óbitos por H1N1, sendo dois em 2013 e um em 2014. Não foram registrados óbitos de 2015 até o momento.RegiãoSegundo dados divulgados pela Prefeitura de Fernandópolis ao A Cidade, neste ano, foram registradas 15 notificações de síndrome respiratória aguda grave. “Quando uma pessoa tem uma gripe forte, começamos a investigar. As investigações podem apontar para as influenzas ou não. Desse número, 11 foram descartados, um foi confirmado como influenza B e outros três aguardam resultado”, afirmou.Em Santa Fé do Sul, foram confirmados 21 casos de H1N1 e outros dois seguem em investigação. Um homem, de 27 anos, morreu nesta semana. Em Mirassol, duas notificações são investigadas.Em São José do Rio Preto foram registrados três óbitos entre H1N1 e H3N2 em menos de um mês. Além desse número, foram confirmados 13 casos de H1N1, quatro de H3N2 e dois de Influenza B. Outros três casos são investigados.Em Catanduva, foram registrados 63 casos de gripe. Já em Jales, são seis casos, sendo dois de Influenza B, um de H1N1 e três de H3N2. Uma idosa, de 81 anos, de Aparecida d’Oeste, ficou internada na Santa Casa e morreu. Outros quatro casos são investigados.