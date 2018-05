ACV sorteou jogos de sala, cozinha e quarto e movimentou o comércio de 1 a 12 de maio; ganhadoras são de Votuporanga e Nhandeara

publicado em 23/05/2018

Móveis e eletrodomésticos novos. Esse foi o presente que a ACV – Associação Comercial de Votuporanga deu para três consumidoras, que foram sorteadas na campanha “Um caminhão de prêmios para sua mãe”. Os jogos de sala, de cozinha e de quarto foram entregues na manhã desta quarta-feira (23/5), no auditório da entidade, ao lado de empresários, diretores da Associação, do prefeito de Votuporanga João Dado e do presidente da Câmara de Vereadores Osmair Ferrari.

A campanha do Dia das Mães distribuiu cerca de 300 mil cupons, de 1 a 12 de maio. “O sucesso de mais uma campanha da ACV está comprovado, principalmente, pela movimentação que vimos nas lojas. Por sermos referência regional, todas as nossas ações, sempre contam com consumidores de cidades vizinhas”, comemorou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Cleonice de T. Coelho Carli Lima, de Nhandeara, cliente do supermercado Porecatu, ganhou um jogo de quarto e levou para casa uma cama Box Queen, um ar-condicionado e uma smart TV 32’. Já a votuporanguense Roberta Miranda Pereira, de Votuporanga, comprou no supermercado Santa Cruz e foi sorteada com um jogo de cozinha, que contempla refrigerador, micro-ondas, fogão, fritadeira elétrica, multiprocessador, panela elétrica e forno elétrico.

A universitária Gabriella Cardona Zafani, de Votuporanga, retirou o cupom na Ideal Calçados e Confecções e foi sorteada com um jogo de sala. “Nem acreditei quando soube. Essa é mais uma das coincidências da vida. Faltavam apenas os móveis da sala para terminar de montar o meu apartamento em Fernandópolis”, comemorou Gabriella.

Em seu discurso, Osmair Ferrari, presidente da Câmara de Vereador, comentou a importância do comércio para o desenvolvimento da cidade. “O setor é um dos mais importantes na geração de emprego e renda. Em campanhas como esta, percebemos ainda mais o quanto a nossa cidade atrai moradores de outros municípios, por conta da diversidade que os consumidores encontram por aqui”, pontuou.

Referência regional é uma das marcas do comércio de Votuporanga, foi o que ressaltou o prefeito João Dado. “Somos referência em muitos setores e o comércio é um deles. Todos os dias, centenas de pessoas da região passam por aqui, fazem suas compras e valorizam as nossas lojas”, comemorou Dado.

Em junho, a Associação Comercial promoverá uma campanha institucional para impulsionar as vendas no Dia dos Namorados.