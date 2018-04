De acordo com a unidade de saúde, dentro da proposta do hospital, a assistência à criança é uma prioridade

publicado em 15/04/2018

Voluntários sempre passam pela Ala D do hospital para alegrar as crianças que estão no local (Foto: Divulgação/Santa Casa

Da RedaçãoUm espaço adequado para atender as crianças da melhor forma possível. Para isso, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga conta com uma Ala Pediátrica, que, somente no ano passado, atendeu mais de 700 crianças.De acordo com a unidade de saúde, dentro da proposta do hospital, a assistência à criança é uma prioridade e, portanto, a Santa Casa possui ala específica para cuidados com essa faixa etária de pacientes. “Ainda temos o serviço de Maternidade, com 1.674 atendimentos no ano passado e UTI Neonatal, com 116”, explicou.O hospital contou ainda que possui duas alas pediátricas na unidade. A Ala D da instituição tem 14 leitos via Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que oito deles tratam-se de alojamento conjunto (quando mãe e recém-nascimento permanecem juntos, fortalecendo ainda mais a relação afetiva). Na UTI Neonatal, são 10 leitos.Além disso, a Ala José Delgado possui oito leitos de pediatria para pacientes de convênios e particulares. “Todos os quartos, tanto do SUS quanto os de convênios, são decorados de forma lúdica, para trazer mais conforto e humanização às crianças”, apontou a direção da Santa Casa.