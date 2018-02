O evento será realizado pela Prefeitura entre os dias 13 e 18 de março, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo

publicado em 19/02/2018

Começa hoje, o período de inscrições para grupos e artistas interessados em compor a programação da edição de 2018 da Mostra de Dança (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Começa nesta terça-feira (20/2), o período de inscrições para grupos e artistas interessados em compor a programação da edição de 2018 da Mostra de Dança de Votuporanga. O evento será realizado pela Prefeitura entre os dias 13 e 18 de março, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.Os projetos inscritos podem contemplar atividades formativas ou apresentações.O segmento de atividades formativas inclui oficinas e minicursos, com duração mínima de uma hora, que devem ser oferecidos para público heterogêneo, com idade a partir de 12 anos. As capacitações serão sediadas no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, entre os dias 13 (terça-feira) e 17 de março (sábado), durante o horário de funcionamento do equipamento público.Já a categoria de apresentações poderá incluir uma ou mais coreografias de dança, com duração entre 10 e 15 minutos, montadas por companhias, escolas, grupos ou artistas solo. As atrações serão levadas ao público como parte da programação de encerramento da Mostra de Dança, a ser realizada no dia 18 de março (domingo), a partir das 20h30, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.Inscrições e seleçãoSerá selecionado apenas um projeto de cada proponente por segmento. Para se inscrever é preciso ter cadastro de artista atualizado em 2018, no Mapeamento da Secretaria da Cultura e Turismo. Para preencher o formulário, basta acessar o link: https://goo.gl/jt2gmB.Os projetos devem ser entregues em envelope lacrado, até o dia 28 de fevereiro (quarta-feira), das 9h30 às 19h, na sede da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, localizada junto ao Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, n° 3112 (Jardim Alvorada). Não serão aceitos envelopes postados via correio ou entregues fora do prazo e do horário estipulados.A análise e a escolha dos projetos ficarão a cargo de uma equipe nomeada pela Secretaria, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). A seleção da Curadoria será realizada no dia 1º de março (quinta-feira), com divulgação dos resultados no dia 2 (sexta-feira).O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Município, por meio do link: https://www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjQ1ODg=. Para mais informações, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.Tira-dúvidasNesta sexta-feira (23/2), a Secretaria da Cultura e Turismo realizará uma reunião aberta para tirar dúvidas a respeito do edital da edição de 2018 da Mostra de Dança de Votuporanga. O encontro acontecerá das 17h30 às 19h, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.Na ocasião, os interessados em inscrever seus projetos poderão trazer suas perguntas e esclarecer possíveis questionamentos a respeito do funcionamento do evento e do processo de seleção das propostas apresentadas.SERVIÇO:Edital de Seleção de projetos para a Mostra de Dança 2018Data de inscrições: de 20/2 (terça-feira) a 28/2 (quarta-feira)Local: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo (Av. Francisco Ramalho de Mendonça, n° 3112 - Jardim Alvorada)Horário: das 9h30 às 19hFormulário para atualização de cadastro: https://goo.gl/jt2gmBEdital completo: https://goo.gl/cPrAzuReunião tira-dúvidas | Edital Mostra de Dança 2018Data: sexta-feira (23/2)Local: Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Av. Francisco Ramalho de Mendonça, n° 3112 - Jardim Alvorada)Horário: das 17h30 às 19h