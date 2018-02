Desde o mês de junho de 2017, Votuporanga integra a lista de municípios-polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), uma universidade pública, exclusivamente voltada para Educação à Distância (EAD), com cursos de graduação com padrão de qualidade de instituições públicas estaduais, como USP, Unicamp e Unesp. Divididas em momentos on-line e encontros presenciais, as aulas são oferecidas por meio do convênio firmado pelo prefeito João Dado, entre a gestão municipal e o Governo do Estado de São Paulo, possibilitando a vinda da universidade para Votuporanga.

Sediada, na cidade, junto à estrutura do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), a Univesp atende, desde o último mês de agosto, um total de 200 alunos, matriculados nos cursos de Pedagogia, Licenciatura em Matemática e Engenharias de Produção e Computação.

Grande parte dos cursos é realizada no chamado Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), uma plataforma on-line, na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas que incluem: assistir a vídeo-aulas, acessar materiais didáticos e bibliografias de disciplinas, bem como tirar dúvidas do conteúdo com tutores.

Cada turma conta com um total de 50 estudantes. A previsão é a de que os alunos de Pedagogia e Matemática concluam seus cursos até o mês de julho de 2021. Já as turmas das Engenharias de Produção e Computação têm o término de seus cursos previsto para julho de 2022.

“Em 2017, Votuporanga foi convidada pelo Governo do Estado para receber um dos polos da Univesp, em virtude da qualidade da nossa educação, que se mostra bem estruturada desde o ensino infantil, passando pelo ensino médio, capacitação profissional e faculdades. Hoje, com os cursos em pleno funcionamento, já começamos a ver os resultados de mais essa oportunidade de geração de emprego e renda, que ficamos muito felizes em oferecer à nossa população”, comentou o prefeito João Dado.

Para receber o programa em Votuporanga, a Prefeitura investiu, à época de sua implantação, na compra de 50 novos computadores, dentre outros equipamentos e materiais para o Polo UAB, mantido por meio da Secretaria Municipal da Educação.