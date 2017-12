Evento foi promovido no último domingo, no salão social do Votuporanga Clube; cerca de 40 pessoas participaram

publicado em 13/12/2017

Beto Ferraz com os vencedores da categoria Adulto e Teen

Da Redação

No último domingo (10), foi promovido o concurso do Miss e Mister Estudantil 2017, no salão social do Votuporanga Clube. O evento, organizado por Beto Ferraz, contou com a presença de cerca de 40 crianças e adolescentes. Os vencedores poderão agora representar a cidade de Votuporanga na fase estadual em 2018.

Além dos desfiles, também aconteceram apresentações do coreógrafo Ticko Bboy com o Grupo M17, Companhia de Danças Urbanas, que fizeram a abertura juntamente com os participantes do concurso.

Miss & Mister 3ª idade

Durante o evento, também foi apresentada uma prévia dos participantes do concurso Miss & Mister 3ª idade de Votuporanga. O evento será realizado na próxima segunda-feira (18), na Concha Acústica, a partir das 19h30.