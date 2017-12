Em comemoração aos dois anos de funcionamento, James Guimarães, renomado mixologista da Pernod Ricard, assina os quase 30 drinks, sendo 15 deles novos

publicado em 15/12/2017

O Baltazar Botequim renovou a sua carta de drinks para este verão (Foto: Divulgação)

O Baltazar Botequim – que foi eleito por dois anos consecutivos o melhor bar de Votuporanga – renovou a sua carta de drinks para este verão. Em comemoração aos dois anos de funcionamento da casa, completados em novembro, James Guimarães, renomado mixologista da Pernod Ricard, dona das marcas Absolut e Chivas, assina os quase 30 drinks, sendo 15 deles novos e alguns exclusivos.A grande novidade é uma seleção de gin tônica, todos elaborados com o gin inglês Beefeater London Dry. São cinco combinações, dentre elas a tradicional da marca, com limão siciliano e laranja, para agradar os mais diversos paladares. Entre as especiarias, tem morango, mel, alecrim, pepino, zimbro, canela, gengibre, entre outros. Em razão do gin ser inglês, os nomes dos coquetéis remetem à uma cidade inglesa.Outra novidade são alguns drinks clássicos, conhecidos em todo o mundo: Negroni, com campari, gin e vermute tinto; e outros dois da família “sour”, o Chivas Sour e o Beefeater Sour, também conhecido por White Lady. O tradicional Moscow Mule, conhecido dos grandes bares de São Paulo e Rio de Janeiro, também está entre as opções, e uma nova versão com Beefeater Gin, chamada de London Mule, está entre as novidades do Baltazar Botequim.O mixologista James Guimarães é uma referência na arte da coquetelaria nacional e mestre em combinar sabores surpreendentes. As caipirinhas com vodka Aboslut saborizada de uva com rúcula ou de caju com limão (chamada Brisas Suaves) são criações dele e sucesso de vendas no bar. Para este novo cardápio também foram incluídas as caipirinhas de Três Limões, com limões taiti, cravo e siciliano; e de Frutas Vermelhas, com Absolut Vanilia, morango, framboesa e amora.Os proprietários, Leonardo Liébana e Tássio e Aécio Rodrigues, contam que o objetivo é sempre oferecer novidades para os clientes de Votuporanga e toda região. “Quando decidimos abrir o bar em nossa cidade, tínhamos isso em mente, de trazer o que há de melhor nos grandes centros para cá. E, com a parceria com a Pernod Ricard, e a consultoria do James Guimarães, conseguimos elaborar essa nova carta de drinks, sem dúvida muito mais completa e surpreendente”, afirmam.Outra novidade, segundo os proprietários, são novas opções e produtos, além de uma seleção de cachaças exclusivas do Baltazar. O bar dá nome à uma cachaça extra premiu, envelhecida por 12 anos em toneis de carvalhos, além de três coquetéis alcoólicos: coquinho, canelinha e uva. “São produtos exclusivo do Baltazar, que estão em nosso cardápio, mas também podem ser adquiridos pelos clientes para ter em casa ou dar de presente, assim como uma geleia de pimenta artesanal e molhos de pimentas especiais”, contam.