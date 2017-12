A Câmara, inclusive, decretou, na manhã desta quinta-feira, Luto Oficial por três dias, em razão da morte do ex-vereador

publicado em 15/12/2017

Ontem, prefeito e vereadores participaram de uma sessão fúnebre no Velório Municipal (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO adeus ao ex-vereador Aguinaldo de Oliveira, na tarde de ontem, contou com uma sessão fúnebre em homenagem ao radialista que morreu na noite de quarta-feira (13). A sessão, no Velório Municipal, contou com a presença do prefeito João Dado e dos vereadores, entre eles o presidente do Legislativo, Osmair Ferrari. O sepultamento ocorreu às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O chefe do Executivo destacou que Aguinaldo foi professor, vereador, primeiro radialista de Votuporanga, jornalista e historiador. “Uma pessoa do bem, que praticou o bem e viveu o bem, e hoje nos deixa, partindo para um plano superior, e o nosso município está de luto, mas não esqueceremos a lembrança fraterna de alguém que soube amar o seu semelhante”, falou.Em sua fala, Osmair ressaltou que Aguinaldo foi uma pessoa bastante importante na área educacional, como historiador de Votuporanga, e sempre procurou ajudar as pessoas menos favorecidas. “Eu não fui vereador junto com ele, mas sempre ouvi boas palavras sobre ele. Na política, ele buscava nos orientar nas nossas legislaturas”, comentou.O presidente da Câmara lembrou que Aguinaldo gostava de assistir às sessões do Legislativo. “Foi uma pessoa que se dedicou, ajudando a população de Votuporanga, então para nós é uma perda muito grande”, disse.A Casa de Leis, inclusive, decretou, na manhã de ontem, Luto Oficial por três dias, em razão da morte do ex-parlamentar.Casado, Aguinaldo deixou a esposa Efigênia de Lourdes da Silveira Oliveira e os filhos José Roberto e Ana Paula, além de quatro netos. Era praticante da Doutrina Espírita e frequentava o Centro Emmanuel de Votuporanga. Considerado um excelente profissional do rádio, foi o primeiro radialista de Votuporanga. Já passou pela Rádio Nacional e Rádio Relógio do Rio de Janeiro, além de trabalhar por muitos anos na Rádio Clube de Votuporanga. Ele foi único radialista a transmitir a inauguração da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, em Iturama, e o único repórter a entrevistar o ex-presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, na ocasião.