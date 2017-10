“Eu e minha família recebemos o milagre de Nossa Senhora há 20 anos, quando o meu sobrinho sofreu um acidente de trânsito e teve uma fratura exposta na perna em um dia 10 de dezembro e teria que fazer uma cirurgia no dia 26 de dezembro. Na véspera de Natal, ele e a mãe vieram celebrar a data na minha casa e eu e uma irmã fomos à missa, ficamos em frente a Nossa Senhora e pedimos muito para que ele não precisasse operar. Durante a noite o meu sobrinho falava que uma mão estava passando na perna dele e ele não conseguia dormir. Quando fomos ao médico, ele disse que ele não precisaria mais operar. Foi um milagre, uma graça de Deus e intercessão de Maria” – Devanir Figueira da Costa, aposentada.

‘O sinal de Maria’ - a história de Marlene Barbin