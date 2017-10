Ao todo, são 122 vagas disponíveis, mais cadastro de reserva de professores

publicado em 11/10/2017

(Foto: Reprodução internet)

Dois concursos públicos estão abertos em Jales (SP) para preenchimento de vagas em diversas áreas. Para os processos seletivos, os contratos são de dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois anos.

Ao todo, são 122 vagas disponíveis, mais cadastro de reserva de professores. Entre os cargos disponíveis estão professor de educação básica, advogado, agente administrativo, assistente social, atendente, auxiliar de limpeza, farmacêutico, auxiliar de saúde bucal, serviços gerais, fiscal tributário, veterinário e médico.

Os salários variam de R$ 937 a R$ 5.972,78. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de outubro, pelo site da organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia de R$ 49 até R$ 91. As provas acontecem no dia 19 de novembro.

Um dos concursos aberto é oferecendo vagas para os seguintes cargos: professores de educação básica I - PEB I (23 vagas); professores de educação básica I - PEB I - Educação Física (3 vagas) e Professores de Educação Básica I - Arte (2 vagas).

O outro concurso é para os seguintes cargos: advogado, agente administrativo, assistente social, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, contador, dentista, educador social, enfermeiro, entrevistador , escriturário, farmacêutico, fiscal de obras e serviços, fiscal tributário, médico veterinário, médico clínico geral, monitor, motorista, operador de máquinas, orientador social, procurador jurídico, psicólogo, recepcionista, secretário executivo, técnico de enfermagem, técnico em farmácia e terapeuta ocupacional.